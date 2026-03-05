Мужчины и женщины из Подмосковья не сошлись во мнении об идеальном подарке на 8 Марта

До Международного женского дня остаются считаные дни, и в Подмосковье разгорается негласный конфликт ожиданий. Социологическое исследование, проведенное REGIONS , выявило любопытное несовпадение: то, о чем мечтают женщины, и то, что на самом деле планируют дарить мужчины, находится в разных плоскостях.

Авторы опроса предложили респондентам выбрать варианты подарков, и результаты получились зеркально противоположными. Главной мечтой жительниц Московской области оказались ювелирные украшения — этот вариант выбрали 19,7% опрошенных. Совсем немного им уступают сертификаты в спа-салоны (19,3%), что говорит о желании женщин расслабиться и отдохнуть от повседневной рутины.

В топ-5 женских предпочтений также вошли билеты на концерт (18,2%) и традиционные конфеты с цветами (18,2%). Интерес к высоким технологиям проявили 11,6% респонденток, которые хотели бы получить новый гаджет. Замыкают рейтинг женских желаний сертификаты в косметические магазины (10,1%), парфюмерия (7,6%) и брендовая одежда (4,5%).

Однако самым интересным оказался пункт «другое», набравший 8,6%. Здесь фантазия жительниц Подмосковья разыгралась не на шутку. Среди оригинальных пожеланий встречаются вполне прагматичные запросы: литые диски для автомобиля, оплата кредита или просто деньги. Некоторые дамы мечтают о поездке в теплые края, а кто-то хочет получить в подарок завтрак в постель и полное освобождение от готовки на весь день.

Мужской взгляд на праздник оказался куда более консервативным и менее затратным. Почти треть опрошенных представителей сильного пола (31,7%) собираются ограничиться цветами и конфетами. Еще 19,5% мужчин планируют подарить билеты на концерт, и столько же — сертификаты в магазин косметики.

Лишь 17% мужчин готовы раскошелиться на ювелирные изделия, которые так ждут женщины. Аутсайдерами мужского рейтинга стали сертификаты в спа-салоны, гаджеты, брендовые вещи и парфюмерия — каждый из этих вариантов набрал всего по 7,3% голосов.

Таким образом, статистика неумолима: большинство жительниц Подмосковья с высокой долей вероятности получат 8 Марта то, что они хотят меньше всего, в то время как их заветные мечты о кольцах и спа-процедурах останутся под вопросом.

