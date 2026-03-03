Самые богатые женщины в России: раскрыто, сколько москвички тратят на себя к 8 Марта

Согласно опросу экспертов сервисов «Авито Услуги» и «Авито Реклама», 28% жительниц Москвы собираются посетить салоны красоты перед 8 Марта. Средняя сумма, которую они готовы потратить составляет 9,5 тыс. рублей, что почти на 2,5 тыс. рублей больше, чем готовы отдать остальные россиянки (порядка 7 тыс. рублей). Около 39% из 5000 опрошенных женщин хочет сделать «подарок себе», а 26% хотят выглядеть по-особенному в праздник. Внимания и комплиментов ждут всего 5% жительниц столицы. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Большинство россиянок собираются записаться на бьюти-процедуры перед 8 Марта. По стране таких насчитали 25%, но среди москвичек их оказалось больше — 28%.

В целом в салоны красоты в Москве ходят чаще, чем в остальной России: 21% москвичек посещают салоны красоты ежегодно в сравнении с 17% за пределами столичного региона. Кроме того, в Москве меньше отказываются от бьюти-процедур: 18% горожанок ответили, что редко пользуются салонами красоты, по сравнению с 22% жительницами остальной России.

Фото: [ istockphoto.com/Maxpetac ]

Среди тех, кто планирует посетить салоны или мастеров в Москве, лидируют классические процедуры. Маникюр к 8 Марта запланировали 76% женщин, стрижку — 64%, окрашивание волос — 55%. Почти половина респонденток (48%) позаботятся об уходе за бровями и ресницами, а 45% планируют сделать педикюр. Восстановление волос выбрали 22% опрошенных, СПА-процедуры — 21%.

Большинство жительниц столицы (39%) признались, что поход в салон красоты перед 8 марта — желание сделать подарок себе. Еще 26% заявили, что хотят выглядеть по-особенному в праздничный день, 11% не связывают запись с праздником. Для 10% москвичек это способ соответствовать стандартам красоты, а 5% из них ожидают внимания и комплиментов.

Больше, чем в среднем по России, жительницы Москвы планируют потратить на собственную красоту — порядка 9,5 тыс. рублей. Россиянки за пределами столичного региона заложили на эти траты в среднем 7 тыс. рублей.

