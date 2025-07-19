МВД: двое детей избили и подожгли ацетоном котенка в Махачкале

В Махачкале два брата-подростка издевались над бездомным котенком в подъезде. Они облили животное ацетоном и подожгли, рассказала Гаяна Гариева, руководитель пресс-службы МВД по Дагестану.

Соседи услышали громкий визг и почувствовали запах гари. Они были потрясены и вызвали полицию. Детей и их тетю, с которой они жили, доставили в полицейский участок для выяснения обстоятельств.

«В Махачкале в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Азиза Алиева двое детей 12 и 13 лет, проживающих там же, затащив беспризорного котенка внутрь, били его и долго издевались над животным. После чего, найдя на улице бутылку ацетона, облили им котенка и подожгли», — написала Гариева в своем Телеграм-канале.

По словам ближайших родственников маленьких живодеров, у мальчиков нет отца, а местонахождение матери неизвестно. Она передала старшей сестре полномочия по опеке над детьми и уехала, разорвав все контакты. По некоторым данным, мать улетела в Турцию, — уточнила Гариева.

«Полицейским Дагестана еще предстоит разобраться с ситуацией и решить дальнейшую судьбу детей, оставшихся без родителей и без должного внимания», — добавила Гариева.

Сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними забрали детей и отправили их в центр временного пребывания.

Правоохранительные органы подозревают, что это не первый случай жестокого обращения с животными. Эти сведения требуют более тщательного разбирательства, подытожила руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел республики.