МВД утвердило порядок ограничения прав военнообязанных на управление авто за неявку в военкомат

В МИД РФ утвердили порядок применения ограничительных мер на управление автомобилями по отношению к военнообязанным в случае неявки в военкомат по повестке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приказ МИД.

В тексте приказа указано, что по отношению к физическим лицам, занесенным в реестр по причине неявки в военкомат, будут введены ограничения на управление транспортными средствами. В приказе уточнено, что информация об ограничении должна поступать в систему государственной автоинспекции в течение суток. Ограничения будут сняты при решении о соответствующей отмене.

Таким образом, приказ регулирует ограничения для военнообязанных и устанавливает механизмы для Госавтоинспекции о наличии и снятии таких ограничений.