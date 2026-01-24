«Мы планируем подать коллективную жалобу». Сотни российских туристов застряли в Варадеро из-за поломки самолета

Сотни российских туристов столкнулись с вынужденной остановкой на Кубе, причиной которой стала техническая неисправность воздушного судна авиакомпании Conviasa. Об этом сообщает Shot.

Путешествие из Санкт-Петербурга в курортный Варадеро омрачилось длительными задержками. Изначально вылет был отложен на 24 часа, а затем последовало очередное перенесение рейса — уже на следующие сутки. По информации, предоставленной пассажирам, причина кроется в поломке самолета.

Опасаясь, что восстановление лайнера может потребовать значительно больше времени, группа туристов инициировала подготовку коллективной официальной жалобы на перевозчика. Этот конкретный борт авиакомпании Conviasa уже приостанавливал полеты в конце февраля 2025 года, однако в сентябре был снова допущен к эксплуатации, что сейчас вызывает дополнительные вопросы со стороны застрявших пассажиров.

