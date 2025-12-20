«Мы такого не ожидали…». Как отправка пирожков Путину изменила жизнь владельца пекарни «Машенька»?

Владелец семейной пекарни «Машенька» в Подмосковье Денис Максимов поделился историей о необычной посылке. Вдохновленные прямой линией с президентом России, семья Максимовых собрала для Владимира Путина корзинку с фирменной выпечкой — теми самыми пирожками, которые ежедневно раскупают их клиенты. В набор вошло все, что было на тот момент в витрине.

Как пояснил предприниматель, они отправили главе государства пирожки, испеченные по классическим русским рецептам: с капустой, луком и яйцом, со свежими ягодами и другими традиционными начинками. Однако на этом сюрпризы не закончились. На 20 декабря пекари запланировали особый подарок — приготовление уникального каравая, предназначенного специально для лидера страны, о чем сообщил телеканал RT.

Приятным последствием этого шага стал резкий рост популярности заведения. По словам Максимова, после истории с отправкой угощений поток покупателей значительно увеличился, а за вкусной выпечкой теперь специально приезжают жители из других районов.

Эмоции от произошедшего владелец пекарни описывает так: «Я просто в шоке, если честно, нахожусь сейчас, в какой-то прострации. Потому что мы такого не ожидали… Сказать, что это честь для нашей пекарни, для меня, — ничего не сказать».

