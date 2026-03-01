«Мы закупились тунцом и лапшой». Россиянка в Дубае рассказала об ажиотаже в магазинах

Россиянка Мария, проживающая в Дубае, поделилась с РИА Новости подробностями паники, охватившей эмират на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. По ее словам, еще в субботу жители города проводили по 40 минут в очередях на автозаправках, а прилавки магазинов стремительно пустели.

Собеседница агентства пояснила, что в воскресенье они с семьей решили подстраховаться и заехать на заправку. К их удивлению, утренних пробок уже не наблюдалось, хотя ее подруга накануне потратила почти час, чтобы просто подъехать к колонке.

Мария отметила, что наиболее остро дефицит ощущался в субботу: в небольшом магазине у дома мгновенно разобрали всю воду и энергетики. Однако к воскресенью поставки возобновили, и пустующие полки вновь заполнились. Тем не менее, семья решила перестраховаться и закупила консервированного тунца, питьевую воду и лапшу быстрого приготовления.

