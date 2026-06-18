Подмосковный сидр едет в Китай: компания из Серебряных Прудов представит напитки на деловой миссии в Гуанчжоу

Подмосковная сидрерия готовится к выходу на один из крупнейших мировых рынков: с 24 по 26 июня компания примет участие в деловой миссии в Гуанчжоу. Цель поездки — представить китайским партнерам линейку напитков из яблок прямого отжима и наметить векторы дальнейшего экспортного развития. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Производство компании расположено в Серебряных Прудах и выстроено по принципу полного цикла. В основе напитков — яблочный сок прямого отжима, сам процесс базируется на естественном брожении. Важная особенность продукции — минималистичный состав: в ней нет добавленного сахара, концентратов, искусственных ароматизаторов и красителей.

В 2025 году предприятие «Дальняя Дача» достигло объема выпуска в 3 тыс. тонн, при этом производственные мощности позволяют наращивать объемы. Для компании выход на экспорт — не первый опыт. В 2025 году фирма уже осуществила пробные поставки в Армению и Грузию — общий объем составил около 10 тонн. Теперь фокус смещается на более масштабную и сложную задачу: Китай рассматривается как стратегически перспективное направление, где у натуральных напитков с понятной историей есть шансы занять свою нишу.

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