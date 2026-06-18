В Шаховской состоится выступление команды мотофристайла FMX13

В субботу, 20 июня, в Шаховской на территории Ледовой арены «Кристалл» пройдет очередное выступление команды мотофристайла FMX13, его организуют в рамках фестиваля мотокультуры. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть полеты на мотоциклах и акробатику в воздухе, в том числе параллельные прыжки на мотоциклах, сальто назад, синхронные прыжки и не только. Кроме того, капитан команды – самый титулованный спортсмен России по фристайл мотокроссу Алексей Колесников выполнит сальто на багги.

Для гостей также выступит битбоксер Вахтанг, который не раз становился чемпионом России, Европы и вице-чемпионом мира в этом виде искусства.

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