Арбуз почти полностью состоит из воды и может стать хорошим летним перекусом, но считать его лекарством от болезней не стоит. Как пишет Daily Mail со ссылкой на нутрициолога Лили Сауттер, примерно 92% мякоти приходится на воду, однако надежных данных о том, что арбуз лучше обычной воды, нет.

В одной чашке нарезанного арбуза — около 46 килокалорий и 9 граммов сахара. Красный цвет ему придает ликопин — антиоксидант, который помогает защищать клетки от повреждений. Его связывают с пользой для сердца и снижением воспаления, но доказательств, что арбуз, к примеру, предотвращает рак, пока недостаточно.

Также в плоде есть аминокислота L-цитруллин, участвующая в расширении сосудов. Однако большинство исследований проводили с добавками, где ее концентрация намного выше, чем в обычной порции арбуза.

Сауттер советует есть арбуз целиком, а не пить сок. В мякоти сохраняется клетчатка, она лучше насыщает и медленнее съедается. Фруктовый сок рекомендуют ограничивать примерно 150 миллилитрами в день.

Осторожность важна людям с диабетом и синдромом раздраженного кишечника: значение имеют размер порции и индивидуальная реакция на фруктозу. Очень большие порции могут усиливать действие некоторых препаратов от давления, нитратов и калийсберегающих мочегонных средств.

Арбуз может помочь контролировать вес, если заменить им более калорийный десерт. Но сам по себе он не влияет на похудение — пользу дает прежде всего замена печенья или сладостей менее калорийной и более сытной пищей.