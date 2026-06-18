Жители Подмосковья воспользовались услугой в сфере детского отдыха более 2 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой по формированию и ведению Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Московской области более 2 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Реестр представляет собой список зарегистрированных детских лагерей в регионе, где есть информация об условиях проживания, программах, досуге и стоимости путевок. Кроме того, там можно найти данные о прошедших обязательных проверках Роспотребнадзора, МВД и Государственного пожарного надзора. Услугу можно получить бесплатно в течение шести рабочих дней, она доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.