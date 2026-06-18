Дочь легендарного режиссера Уайлера и ее мужа нашли мертвыми в машине

В Северной Калифорнии произошла трагедия: на трассе недалеко от города Реддинг полиция обнаружила тела 84-летней Джуди Шелдон и ее 86-летнего мужа Уайли Шелдона, сообщает The Voice. Супруги находились в работающем автомобиле «Джип Компас».

Предварительно полиция установила, что внешних признаков насилия или неотложных медицинских состояний нет. Основной версией случившегося считается воздействие экстремальной жары.

Как отмечают местные СМИ, в день смерти супругов температура в Северной Калифорнии поднялась до +43 градусов по Цельсию. Предполагается, что Шелдоны могли потерять сознание из-за теплового удара, а затем погибнуть от обезвоживания и перегрева. Полиция продолжает расследование.

Джуди была дочерью великого кинорежиссера Уильяма Уайлера, обладателя трех премий «Оскар». В 1950-х годах она снялась в нескольких фильмах, но главным делом ее жизни стала работа по сохранению кинонаследия. Она активно участвовала в фестивалях, занималась благотворительностью.

Супруги Шелдоны были известны в культурных кругах Сан-Франциско своим гостеприимством. Джуди часто показывала гостям отцовские награды и разрешала фотографироваться с ними. Уайли тоже был заметной фигурой, поддерживал жену в ее общественной деятельности.

Уильям Уайлер — одна из ключевых фигур в истории американского кинематографа. Он снял такие классические фильмы, как «Римские каникулы» с Одри Хепберн, «Бен-Гур» и «Лучшие годы нашей жизни». Всего режиссер был номинирован на премию 12 раз и получил ее трижды за лучшую режиссуру.

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