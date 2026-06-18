Отец покойного Децла запретил внуку использовать его фамилию
Super: сын Децла заявил, что дедушка запрещает ему использовать фамилию отца
Фото: [скриншот видео]
20-летний сын покойного рэпера Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний заявил, что его дедушка — Александр Толмацкий, запрещает ему использовать фамилию отца и требует у телеканалов не подписывать Антония как Толмацкого, сообщает Super.
По словам молодого человека, дедушка не принимал участия в его жизни 15 лет, но теперь активно занимается правами своего сына. Он отметил, что пытался наладить общение с дедом и договориться, но все попытки оказались тщетными.
«Я идеализировал картинку. В какой-то момент не получилось», — отметил Антоний.
Молодой человек отметил, что отношения с дедом испортились, когда он попытался отстоять свои права. Пока что компромисса найти не удалось.
Напомним, Децл умер 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни в Ижевске. Рэпер скончался от остановки сердца.
Ранее сын Децла Антоний прокомментировал распространившуюся накануне информацию о том, что он выгоняет мать из квартиры.