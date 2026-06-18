Им с миской не угодишь: названа самая привередливая порода собак

Пудели возглавили рейтинг самых привередливых к еде пород собак. Как пишет Daily Express, список составили по результатам опроса владельцев и упоминаниям в тематических обсуждениях, а причины такого поведения объяснила зоопсихолог Кэролайн Уилкинсон.

Пудели получили максимальные 10 баллов из 10. Эксперт отмечает, что отказ от еды обычно связан не с упрямством. Собаке может не нравиться запах, текстура, однообразие рациона или даже место, где стоит миска.

Второе место заняли йоркширские терьеры с результатом 9,1 балла. У них менее острое обоняние, поэтому еда со слабым запахом может просто не вызывать интереса.

На третьем месте оказались чихуахуа — 7,6 балла. Они особенно требовательны к вкусу и консистенции и могут быстро уставать от одинакового меню.

Далее в рейтинге расположились: кавапу — 7,2 балла; лабрадоры и бишон-фризе — по 7 баллов; также в первую десятку вошли бернедудли и кокапу.

Высокое место лабрадоров выглядит неожиданно из-за их репутации любителей поесть. Однако владельцы нередко упоминали и случаи избирательности.

Уилкинсон советует не списывать такое поведение на плохой характер. Сначала стоит проверить здоровье питомца, а затем оценить размер порции, запах пищи, ее текстуру, режим кормления и расположение миски. При внезапном или длительном отказе от еды собаку лучше показать ветеринару.