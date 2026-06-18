В Подмосковье медработникам вручили 100 сертификатов на бюджетную ипотеку

С начала 2026 года сертификаты на бюджетную ипотеку в Подмосковье получили 100 медработников, 55 из них — врачи, 45 — средний медицинский персонал. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Для нас важно поддерживать медицинских работников, в том числе помогать с решением жилищного вопроса», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в регионе выстроена целая система поддержки медработников: выплаты, социальная и бюджетная ипотека. В рамках программы бюджетной ипотеки сотрудники могут получить выплату на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита на приобретение или строительство жилого помещения. Ее размер составляет 40% от расчетной стоимости приобретаемого жилого помещения.

Узнать подробнее об этом можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.