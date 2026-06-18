В Подольске провели снос аварийного жилого дома
Мособлархитектура: аварийный жилой дом снесли в Подольске
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Подольске на улице Железнодорожной снесли аварийный жилой дом №4 площадью около 555 кв. м, его возвели в 1917 году. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажный кирпичный многоквартирный дом признали аварийным в связи с высокой степенью физического износа строительных конструкций и непригодностью для безопасного проживания. Его жильцов расселили, после чего строение внесли в перечень для ликвидации. Работы уже провели, участок расчистили от строительного мусора.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.