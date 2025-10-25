«На 6 градусов выше нормы»: в Подмосковье грядут аномально теплые выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС о необычном потеплении в столице в предстоящие выходные. По его словам, температурный фон окажется на 4–6 °C выше климатической нормы и будет соответствовать показателям последней пятидневки сентября.

Причина столь заметного отклонения от средних показателей кроется в особенностях атмосферной циркуляции: Европейская Россия оказалась на восточной периферии циклона, благодаря чему в регион поступает теплый воздух прямо с юга — с восточных акваторий Средиземного моря. Этот мощный приток тепла обеспечит Москве непривычно высокие для октября температуры.

В ночные часы как в субботу, так и в воскресенье столбики термометров не опустятся ниже +5…+7 °C. Днем в субботу ожидается еще более ощутимое тепло — +10…+12 °C, что на целых 6 °C превышает норму для этого времени года. В воскресенье температура немного снизится, но все равно останется аномально высокой — +7…+10 °C, что на 4 °C выше обычных значений. Такая теплая тенденция сохранится и в понедельник: днем прогнозируется те же +7…+10 °C, при этом не исключены небольшие дожди.

Стоит отметить, что расположение Москвы на периферии циклона влияет не только на температуру, но и на атмосферное давление, которое сейчас держится примерно на 5 мм рт. ст. ниже нормы. Это обстоятельство формирует неустойчивый характер погоды и повышает вероятность осадков. В результате, несмотря на аномальное тепло, погода вряд ли покажется полностью комфортной из-за периодических дождей.

Таким образом, москвичам предстоит насладиться необычно теплыми выходными, которые дают шанс провести больше времени на свежем воздухе. Однако при планировании прогулок стоит учитывать вероятность осадков и брать с собой зонты или дождевики.

Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.