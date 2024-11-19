На Ассоциации музыкальных театров худрук Пушкинского театра достиг ряд договоренностей

Пушкинский музыкально-драматический театр достиг ряда договоренностей. Так, в 2025 году в детский репертуар театра включат спектакль «Аленький цветочек» композитора Юлианы Донской и либреттиста Натальи Кузьминых. Кроме того, ожидается премьера спектакля «Пират — черная борода». В его создании примут участие композитор Валентин Овсянников, худрук Московского детского театра эстрады и знаменитый детский писатель, поэт, драматург Лев Яковлев. Переговоры вел Борис Урецкий.

В рамках праздничных мероприятий, в частности, состоялся круглый стол. Участники обсудили роль работ Мейерхольда в театральной практике и педагогике XXI века, а также место произведений в современном искусстве композитора Александра Пантыкина. Для руководителей театров провели специальный семинар. Спикеры обсудили важность сотрудничества театров, совместное создание различных продуктов, уровень обучения молодых актеров. Мероприятие прошло в ГИТИС под руководством ректора учебного заведения профессора Григория Заславского.

«Крайне важно, чтобы студенты, занимающиеся по специальности артист-вокалист, четко понимали перспективы в профессии, а учебные заведения понимали специфику театров. Я согласен с прозвучавшим на конференции мнением руководителя молодежной программы Большого театра Дмитрия Вдовина, что зачастую артисты, приходящие в труппы музыкальных театров не готовы представить себя профессиональному театру, и не оснащены для работы в профессии на должном уровне. Студент должен понимать и разбираться в жанрах музыкального театра, а педагоги направлять юные таланты в профессиональную сферу. Это касается и средних специальных учебных заведений», — отметил Борис Урецкий.

Театр Городского округа Пушкинский принял участие в фестивале «Видеть музыку», о котором также упомянули во время конференции. В следующем году фестиваль пройдет в 10-ый раз. Творческий коллектив Пушкинского театра в нынешнем году подготовил для выступления на фестивале мюзикл «Бесприданница». Встреча со зрителями состоялась на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве.

Финальным мероприятием фестиваля стала торжественная церемония вручения премии «Легенда». В Большом театре наградили генерального директора Большого и Мариинского театров, дирижера, народного артиста России Валерия Гергиева. Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов вручил почетную премию балерине Мариинского театра, народной артистке СССР Габриэле Комлевой. Заветную статуэтку получил народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Награду ему вручил начальник Управления по общественным проектам Президента РФ Александр Журавский.

«Награда профессионального сообщества - самая важная награда для меня», — отметил в своей речи Максим Дунаевский.

Главный дирижер Свердловского театра музыкальной комедии Борис Нодельман, прима театра УралОпераБалет Светлана Зализняк и выдающийся артист оперетты, солист Иркутского музыкального театра Владимир Яковлев были отмечены Премией Легенда.

В Ассоциацию входит более 70 музыкальных театров из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.