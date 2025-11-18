«На Камчатку обрушился атмосферный вихрь». Занятия в школах Петропавловска отменили из-за циклона

По решению мэрии, занятия для всех, кто учится во вторую смену, были отменены в связи с экстремальными погодными условиями.

Циклон принес на юг полуострова шквальный ветер и интенсивный снегопад, который в некоторых районах перерос в метель. Такая погода создала реальную угрозу безопасности детей на пути в школу. Под запрет попали и занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

Синоптики утешают, что атмосферный фронт быстро движется, и уже к утру среды, 19 ноября, влияние циклона значительно ослабнет.

