«На Камчатку обрушился атмосферный вихрь». Занятия в школах Петропавловска отменили из-за циклона
Фото: [REGIONS/Владимир Ерастов]
Из-за мощного циклона, обрушившегося на Камчатку, ученики школ Петропавловска-Камчатского во вторник, 18 ноября, получили неожиданные выходные.
По решению мэрии, занятия для всех, кто учится во вторую смену, были отменены в связи с экстремальными погодными условиями.
Циклон принес на юг полуострова шквальный ветер и интенсивный снегопад, который в некоторых районах перерос в метель. Такая погода создала реальную угрозу безопасности детей на пути в школу. Под запрет попали и занятия в кружках и секциях дополнительного образования.
Синоптики утешают, что атмосферный фронт быстро движется, и уже к утру среды, 19 ноября, влияние циклона значительно ослабнет.
