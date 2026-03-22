На острове, где ездят на ослах, застряли 4 тысячи премиальных машин

На кенийском острове Ламу, где запрещены автомобили, скопились тысячи новых машин премиум-класса. Об этом пишет Bild.

На территории площадью 57 кв. км с населением 25,8 тыс. человек сейчас находится до 4 тыс. авто, включая Porsche и Volkswagen. Обычно здесь ездят только на лодках и ослах, а техника есть лишь у отдельных служб — например, у комиссара или скорой помощи.

Как отмечает издание, судно с авто направлялось из японской Иокогамы в порт Джебель-Али (ОАЭ). Рейс стартовал 24 февраля, но из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива экипаж изменил курс на Ламу.

На прошлой неделе два судна итальянской Grimaldi Group выгрузили машины в Кении. Сейчас они хранятся на складах и в порту, оставшись без дальнейшего маршрута. В ближайшее время ожидается еще одно судно примерно с 5 тыс. автомобилей.

Власти порта заявили, что готовы к росту потока: часть перевозчиков вынуждены менять маршруты или задерживаться в море из-за нестабильности в регионе.

Ранее эксперты назвали лидеров «серого» импорта китайских авто в РФ.