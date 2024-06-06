На ПМЭФ состоялась масштабная неформальная вечеринка с участием российских звезд

Участники деловой программы ПМЭФ смогли выдохнуть после первого дня мероприятия и развлечься на вечеринке с участием множества российских звезд. Среди них яркий лайн-ап: певица Жасмин, «королева русского шансона» Любовь Успенская, Mia Boyka, Григорий Лепс, Hammali & Navai.

Объявлял выступления и вел программу на эстрадной вечеринке ведущий «Русского Радио» Максим Привалов. Оценили мероприятие и деловые участники, и приглашенные звездные гости. В восторге осталась Жасмин, которая назвала событие зажигательным. Не осталась в стороне и Mia Boyka.

«Необычно выступать перед такой публикой, но я рада, что расширяется моя аудитория. Долгое время моими слушателями были дети. Например, недавно меня пригласили выступить на свадьбе: это ребята, которым по 20 лет и которые выросли на моем творчестве. И я рада, что у меня появляется и взрослая аудитория тоже», – поделилась эмоциями от выступления Mia Boyka.

Напомним, ПМЭФ-2024 традиционно проводится в Санкт-Петербурге. В этот сезон он проходит с 5 до 7 июня, собрав множество представителей сферы экономики, бизнеса, иностранных и российских СМИ, звезд, коучей и других персон.

Посетил ПМЭФ также Владимир Путин. Президент РФ высказался по актуальным вопросам, в том числе и отношениях с Германией.