Путин: поставки немецких ракет Украине окончательно разрушат отношения России и Германии

Президент РФ Владимир Путин в беседе с представителями международных информагентств заявил, что если в ФРГ решат поставлять свои ракеты Киеву, то это окончательно разрушит отношения российской и немецкой сторон.

Киевский режим получает западную технику, среди которой уже есть немецкие танки Leopard. Еще в начале 2024 года в Германии заявляли, что на военные нужды Киеву выделят более семи миллиардов евро. Эту сумму заложили в поставки техники и другой помощи.

Однако на тот момент не обсуждались поставки крылатых ракет Taurus, дальнобойных, способных достать вглубь РФ.

«Поставки оружия и управление им на территории Украины западными странами – очень серьезный и опасный шаг. Поставки ракет, который могут быть использованы для ударов по территории России, окончательно разрушают отношения Москвы и Берлина», — заявил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в МО Германии назвали, по каким территориям России разрешат бить украинцам.