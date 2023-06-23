На региональных дорогах в восьми округах Подмосковья восстановили разметку

На региональных дорогах Подмосковья продолжаются работы по восстановлению и нанесению разметки.

Как сообщила пресс-служба областного министерства транспорта, работы проведены уже в восьми муниципалитетах, в том числе в поселке Михнево в городском округе Ступино, в поселке Нахабино под Красногорском, в Ивантеевке, Дубне, Дмитрове, Климовске, Долгопрудном и Серпухове.

Также в рамках летнего содержания дорог в регионе были отремонтированы ливневые канализации. Специалисты «Мосавтодора» провели соответствующие работы в Королеве, Чехове, деревне Киселиха в Домодедово и деревне Марфино в Одинцове.

В рамках летнего содержания дорожные службы приводят в порядок все элементы, влияющие на безопасность дорожного движения, в том числе светофоры, знаки, тротуары, полосы отвода и остановочные пункты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства Егорьевского и Щелковского шоссе. Глава региона подчеркнул, что обе трассы являются приоритетными транспортными проектами.