На саммите НАТО Венгрия выступила против отправки войск альянса на Украину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил точку зрения своего государства. По его словам, столкновение России и Украины происходит в непосредственной близости от Венгрии, а потому живущие в Закарпатье венгры находятся в опасности. Он также подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, и страны-члены должны защищать друг друга, а не проводить военные акции на территории чужой страны, не входящей в альянс.

С самого начала конфликта Венгрия выступала против санкций в отношении России и отправки вооружения Украине. В самой Венгрии действует закон, который запрещает поставку оружия Киеву с территории этой страны. Такими действиями государство пытается обезопасить территории, где проживают венгры, так как считает, что Россия будет вправе нанести удар, если через Закарпатье пойдут поставки боеприпасов.