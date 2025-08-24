На севере Москвы сигнальная ракетница взорвалась в руках у подростка

Подросток получил травму при взрыве ракетницы на севере Москвы

Фото: [Медиасток.рф]

В районе железнодорожной станции Бирюлево-Пассажирская в Москве у подростка в руках взорвалась сигнальная ракета. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, ребенок в следствии произошедшего получил травму и был госпитализирован медиками.

«Все произошло за ж/д путями. Мальчик получил травму», – пояснил собеседник.

Подробности инцидента выясняются.

