На севере Москвы сигнальная ракетница взорвалась в руках у подростка
Фото: [Медиасток.рф]
В районе железнодорожной станции Бирюлево-Пассажирская в Москве у подростка в руках взорвалась сигнальная ракета. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на источник.
По словам собеседника телеканала, ребенок в следствии произошедшего получил травму и был госпитализирован медиками.
«Все произошло за ж/д путями. Мальчик получил травму», – пояснил собеседник.
Подробности инцидента выясняются.