На Украине предложили удобрять погибшими солдатами ВСУ почву ради хороших урожаев

Украинские экологи выдали на гора идею, как с выгодой для сельского хозяйства страны использовать тела украинских военнослужащих, погибших на поле боя.

Накануне на телеканале «1+1» в эфире украинской телепрограммы «Единые новости» презентовали их «разработку». Предлагается с помощью трупов украинских боевиков повысить урожайность, а именно хоронить их в специальных биоразлагаемых капсулах-мешках.

Экологи незалежной уверяют, что пройдет совсем немного времени и подобные «капсулы» с трупами внутри якобы благополучно «распадутся на полезные вещества, тем самым сделают почву вокруг себя в разы плодородней».

«Будущее Украины может создаваться уже сейчас! И не только живыми!» - бодро заявляет женский голос в конце программы.

Ранее президент Украины владимир Зеленский пригрозил отказавшимся от украинского зерна странам «цивилизованным ответом».