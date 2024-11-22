На улицах Пушкино активно устраняют последствия непогоды

Работники «Пушкинского городского хозяйства» обеспечивают чистоту и порядок на улицах Пушкино после ливня и штормового ветра, пришедших в округ 21 ноября.

В настоящее время специалисты провели распил поваленных ветром деревьев и вывезли порубочные остатки. Такие манипуляции провели на улицах Первомайской, Боголюбской, Лесной, Горького, на Московском проспекте и Ярославском шоссе.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Теперь у пешеходов и водителей не будет трудностей с передвижением по указанным улицам.

Также работники МКУ «Пушгорхоз» убрали порванные баннеры, привели в порядок накренившиеся дорожные указатели на столбах и устранили подтопления в разных частях города. Например, на улице Добролюбова прочистили засорившуюся ливневую канализацию.

Отметим, что в Пушкино работы по устранению последствий штормового ветра и дождя активно ведутся с ночи.