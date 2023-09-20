На встречу Нетаньяху и Зеленского на Генассамблее ООН принесли карту мира без Украины

Во время встречи на полях проходящей в Нью-Йорке 78-й сессии Генассамблеи ООН между украинским президентом Владимиром Зеленским и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху произошел досадный казус, пишет газета Israel yahom.

Сотрудники правительства Израиля в кабинете, где проходили переговоры политиков, разместили карту мира, на которой напрочь отсутствовала Украина как государство. Как пишет издание, другой в израильском консульстве в Нью-Йорке попросту не нашлось.

Ошибку организаторы переговоров заметили в самый последний момент. Отмечается, что карта архивная и ее составляли еще в 1960-е годы. Тогда, как известно, Украина еще входила в состав СССР.

«В связи с этим недоразумением от карты решили избавиться», - добавляет издание.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда наотрез отказался встречаться с Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.