На выборах в Подмосковье можно проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление в свою участковую избирательную комиссию — не позднее середины последнего дня голосования, в воскресенье 20 сентября.

Надомный формат голосования доступен жителям, имеющим ограничения по здоровью или иные уважительные причины не посещать участки, напомнил депутат Мособлдумы от «Единой России», председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Надомное голосование предусмотрено для маломобильных граждан, пенсионеров, многодетных, а также тех, кто болен или вынужден неотлучно ухаживать за родственниками. Если человек не может покинуть дом по уважительной причине, члены участковой избирательной комиссии вместе с общественными наблюдателями доставят опечатанный переносной ящик и бюллетени прямо в квартиру. Это гарантирует конфиденциальность и легитимность голосования», — подчеркнул Андрей Голубев.

Избирателю нужно подать заявление в свою участковую комиссию — письменно или по телефону, самостоятельно либо через родственников и соцработников. Заявки принимаются вплоть до середины заключительного дня голосования, 20 сентября. После согласования времени в один из дней выборов к избирателю придут члены комиссии вместе с общественными наблюдателями.

Голосующий должен предъявить паспорт. Затем он получает бюллетень, чтобы заполнить его в условиях, исключающих наблюдение за его выбором. И лично опускает документ в специальный переносной ящик.

Растет в регионе и популярность онлайн-голосования. Если на выборах в 2023 году такой способ волеизъявления выбрали около 450 тыс. жителей Подмосковья, то в этом году уже около 600 тыс. человек зарегистрировались в системе ДЭГ – это примерно 9% от общего числа избирателей региона.

Прозрачность выборов в Подмосковье будут обеспечивать тысячи наблюдателей. Из них около 4 тыс. — от «Единой России». Это люди разных профессий и возраста: представители образования и культуры, бизнеса, общественных и добровольческих организаций. В течение августа все наблюдатели прошли обучение юридическим аспектам работы.