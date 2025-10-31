Набиуллина объяснила, почему быстрый рост зарплат ведет к их обесценению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России рост зарплат превышает рост производительности труда, что приводит к обесценению доходов населения. По ее словам, это связано с дефицитом кадров из-за низкого уровня безработицы, сообщает РБК .

Набиуллина отметила, что жесткая конкуренция за работников вынуждает работодателей повышать зарплаты быстрее, чем увеличивается производительность. Это, в свою очередь, создает инфляционное давление.

По данным Росстата, уровень безработицы в августе 2025 года составил 2,1%, снизившись с 2,2% в июле. Численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше составила 76,5 млн человек, из которых 75 млн заняты экономической деятельностью, а 1,6 млн — безработные.

Минэкономразвития прогнозирует, что безработица в 2025 году составит 2,3%, в 2026-м вырастет до 2,6%, а в 2027–2028 годах будет находиться на уровне 2,5–2,3%. Аналитики Банка России ожидают средний уровень безработицы 2,3% в 2025 году, 2,5% в 2026-м и 3% в 2028-м.

Набиуллина добавила, что появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда, однако они пока ограниченные.

Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с 13-й зарплатой.