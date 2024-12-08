Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг арабской республики

Над зданием сирийского посольства в Москве снят государственный флаг Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом передает корреспондент «Подмосковья Сегодня», находящийся непосредственно у здания сирийской дипмиссии в Мансуровском переулке.

Сообщается, что государственный флаг Сирии пропал со здания посольства ближе к вечеру воскресенья, 8 декабря, после череды известных событий в республике и свержения сирийскими боевиками законно избранного президента страны Башара Асада.

Напомним, под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

А немецкий Bild и американский Bloomberg, сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. В дипведомстве уточнили, что на данный момент серьезной угрозы безопасности базам нет.