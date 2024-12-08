МИД РФ: Асад оставил президентский пост и Сирию после переговоров с рядом участников «сирийского конфликта»

Министерство иностранных дел России выступило с официальным заявлением по происходящему в Сирии за последние сутки и взятию столицы Дамаска вооруженными до зубов джихадистами.

Сообщается, что действующий президент Сирии Башар Асад покинул добровольно свой пост и страну после нескольких раундов переговоров со всеми участниками «сирийского конфликта».

«Башар Асад также дал указание мирно передать власть. Россия не участвовала в переговорах», — приводится в заявлении МИД РФ.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

Ранее немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада якобы был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.