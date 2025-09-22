Найденная в Бангкоке россиянка снова пропала

Россиянка Эрика Владыко, которую недавно нашли в Бангкоке спустя 8 дней поисков, снова пропала. Об этом также сообщил телеграм-канал SHOT и ряд других источников.

История с россиянкой Эрикой Владыко, найденной в Бангкоке после восьми дней поисков, получила неожиданное продолжение. Женщина, которая недавно появилась на свежих снимках живой, снова исчезла.

Как стало известно, утром Эрика собрала свои вещи, взяла чемодан и покинула хостел, где она временно проживала. Перед уходом она попрощалась с сотрудниками заведения. По предварительной информации, 34-летняя женщина ушла одна, не сообщив никому о своих дальнейших планах.

Ранее вероятное фото исчезнувшей туристки выложили в Сеть.