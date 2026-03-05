Найди, если сможешь: на бывшей фабрике в Балашихе спрятали три арт-секрета

Пространство бывшей хлопкопрядильной фабрики в Балашихе давно перестало быть просто заброшенным зданием. Полгода назад здесь обосновались художники сообщества «Энтузиасты», превратив стены в холсты для современного искусства. Среди двух десятков арт-проектов особенно выделяется один — «Корпус Утка», который сам похож на игру в прятки со зрителем.

На первый взгляд это просто стая керамических птиц, разлетевшихся по кирпичной стене. Но утки словно сливаются с кладкой, и заметить их случайно, проходя мимо, почти невозможно. В этом, как выяснилось, и заключается главная задумка автора.

Художник по вышивке Юлия Горина создала арт-объект из керамических изразцов. В беседе с REGIONS она раскрыла многослойную символику своей работы. Оказалось, что название родилось из лингвистического каламбура. Художница решила обыграть два совершенно разных по значению, но одинаково звучащих слова: «утка» как птица и «уток» — поперечная нить в ткачестве.

«Эти слова не имеют ничего общего, кроме звучания, но близость фабрики к реке, где живут утки, натолкнула меня на мысль объединить их», — поделилась Юлия.

Место для птиц выбрано тоже неслучайно. Стена, на которой поселилась стая, относится к корпусу, который на фабрике издавна называли «Корпус Утка». А внешний вид керамических птиц повторяет рисунок тканей, которые когда-то производили на этом предприятии. По иронии судьбы или замыслу художницы, этот узор оказался очень похож на фактуру кирпичной кладки, что и создает эффект маскировки.

Но самое интересное ждет внимательных зрителей. В оперении уток Горина спрятала три «секрета», связанных с историей фабрики. Первый — овальное готическое окно, которое сразу видят все входящие в арт-пространство. Второй — принты на крыльях, которые были популярны во времена работы предприятия. Третий секрет — пуговица, найти которую сложнее всего. Однако, учитывая тонкую прорисовку каждой птицы, поиски превращаются в увлекательный квест для гостей.

Увидеть замаскированную стаю и работы еще 26 художников можно во время экскурсий по фабричному комплексу. Здесь история текстильного производства оживает через современное искусство, предлагая зрителям разглядывать детали и разгадывать символы, спрятанные в кирпичных стенах.

Ранее сообщалось, что к 8 марта в подмосковной Лобне заработает резиденция Бабы Яги в парке.