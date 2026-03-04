Баба Яга получит прописку в Лобне: сказочная резиденция откроется к 8 марта
Фото: [Дубна. Парк семейного отдыха. Зима/Медиасток.рф]
В Центральном парке Лобни готовят необычный сюрприз к Международному женскому дню. 8 марта здесь откроется резиденция, где главной хозяйкой станет один из самых противоречивых персонажей славянского фольклора — Баба Яга. Сказочное пространство будет работать до конца весны, удивляя гостей гигантскими мухоморами, магическим котлом и настоящей Лабораторией чудес, передает REGIONS.
Посетителей встретит сама хозяйка лесного жилища. В резиденции можно будет прогуляться мимо мудрого дуба, заглянуть в огромный котел и даже посетить «Склянки Поганки» — так организаторы назвали лабораторию Яги. Атмосферу дополнят сказочные представления с участием известного персонажа.
В Дирекции парков REGIONS объяснили, почему выбор пал именно на Бабу Ягу, да еще и в такой праздник. Оказывается, образ лесной колдуньи трактуют совсем не так, как учили в детстве.
«Баба Яга — символ женской силы и независимости. В фольклоре она предстает как сильная, мудрая и самостоятельная женщина. Это созвучно смыслу Международного женского дня, когда восхваляют женскую силу и значимость. Необычный выбор персонажа позволил создать яркое, традиционно насыщенное и интересное пространство», — рассказали REGIONS сотрудники городских парков.
Прописка в Лобне у сказочной героини будет временной. Резиденция проработает до 30 мая, радуя гостей еженедельными развлекательными программами. Вход на территорию свободный, а возрастных ограничений нет — приходить можно всей семьей.
Ранее сообщалось, что празднование 8 Марта пройдет в парках Подмосковья.