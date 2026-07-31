В нас нашли ДНК далеких «призрачных» предков: история человека оказалась еще запутаннее

Современные люди унаследовали часть ДНК от двух неизвестных древних родственников, пишет Phys.org со ссылкой на исследование Калифорнийского университета в Беркли в журнале Science. Новая методика TRACE помогла найти участки генома, которые не относятся ни к неандертальцам, ни к денисовцам, но пришли от других архаичных линий человека.

Первую линию ученые называют «призрачным» предком. Она смешалась с Homo sapiens в Африке до 50 тыс. лет назад, еще до последнего крупного выхода современных людей в Европу и Азию. Следы этой ДНК есть у всех современных людей, а не только у африканских популяций. На нее приходится примерно 0,5–1% генома каждого человека.

Вторая линия оказалась еще древнее. Так называемый сверхархаичный предок отделился около 1,8 млн лет назад и скрещивался с денисовцами в Евразии. Позже часть этой ДНК попала к Homo sapiens уже через смешение с денисовцами.

Профессор Прия Мурджани объясняет: эволюцию человека все сложнее представлять как простое дерево. Генетические данные скорее показывают сеть популяций, которые многократно мигрировали и смешивались.

Некоторые найденные архаичные участки связаны с иммунитетом и обменом веществ. Это может означать, что древнее смешение помогало людям адаптироваться к новым болезням и источникам пищи.