В Долгопрудном на базе ФОК «Салют» откроется центр адаптивного спорта для участников СВО

В Долгопрудном на базе ФОК «Салют» откроется центр адаптивного спорта для участников специальной военной операции. Инициативу, предложенную ветераном СВО, поддержал депутат Мособлдумы от «Единой России», олимпийский чемпион Александр Легков.

Проект объединит адаптивный бокс, пауэрлифтинг, жим штанги, метание ножей и регби на колясках. В работе центра также примут участие психологи, чтобы создать пространство для полноценного возвращения бойцов к мирной жизни и их адаптации после травм.

«Мы прошли через серьезные испытания и понимаем, как важно не просто тренировать тело, но и получать психологическую поддержку, снова чувствовать себя частью команды», — рассказал инициатор проекта Антон Сивоконь.

В рамках первого этапа реализации проекта планируется провести набор команд и привлечение в спорт жителей Долгопрудного, вернувшихся с СВО. Легков добавил, что организаторам предстоит оборудовать зал, обеспечить спортивную экипировку и спецоборудование.

Набор участников ведется через госпитали, фонд «Защитники Отечества» и соцсети. После встречи по данному вопросу в округе прошла первая тренировка команды по регби на колясках «Щит и Мяч», в составе которой — ветераны СВО и люди с ОВЗ.

В сообщении добавили, что в 2024 году в Балашихе при поддержке Александра Легкова также была создана команда по следж-хоккею «Гвардия» - социально-реабилитационный проект для ветеранов СВО, получивших травмы. Поддержка ветеранов СВО, реабилитация и адаптация участников спецоперации находятся в числе приоритетов народной программы «Единой России». В Подмосковье участникам СВО и их семьям доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.