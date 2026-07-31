Глава Талдомского округа вручил первые паспорта трем 14-летним жительницам

В Талдомском округе в четверг, 30 июля, состоялась торжественная церемония, которая навсегда останется в памяти трех юных жительниц муниципалитета. Глава округа Юрий Крупенин вместе с директором Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Наталией Маршавиной вручили паспорта гражданина Российской Федерации девушкам, которым недавно исполнилось 14 лет.

Это событие стало важной вехой в их жизни — первой официальной ступенькой во взрослый мир.

Получение паспорта — это не просто формальная процедура и не рутинное получение удостоверения личности. Документ символизирует переход на новый жизненный этап, открывает перед молодыми людьми двери в мир взрослых прав и обязанностей. С момента его получения у юных граждан появляются дополнительные юридические возможности: они могут официально трудоустраиваться, совершать некоторые сделки и самостоятельно реализовывать свои права. Однако вместе с этим возрастает и личная ответственность перед обществом и государством. Церемония в Талдоме была призвана подчеркнуть именно эту значимость — важность осознанного шага в новую жизнь.

Юрий Крупенин обратился к новоиспеченным обладательницам главного документа с теплыми словами поздравлений. Он пожелал девушкам уверенно двигаться к поставленным целям, не бояться мечтать и непременно воплощать все свои задумки в реальность.

Особый акцент в выступлении главы округа был сделан на патриотическом воспитании подрастающего поколения. Он призвал юных гражданок ценить многовековую историю России, уважать ее культурные традиции и всегда гордиться тем, что они живут и растут именно на талдомской земле. По его словам, округ славится богатыми трудовыми традициями и открывает перед молодежью большие возможности для личностного и профессионального развития.

Подобные мероприятия, как отмечают организаторы, играют важную роль в формировании гражданской идентичности у молодежи. Торжественная атмосфера, присутствие официальных лиц, символические напутствия помогают подросткам глубже осознать значимость этого шага. В Талдомском округе подобные церемонии уже становятся доброй традицией, и, как ожидается, они будут продолжены и для других юных жителей, достигающих этого важного возраста.