МакSим впервые вышла на сцену после смерти отца и госпитализации

43-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) вернулась на сцену после тяжелого периода в жизни, сообщает Super. Артистка, которая совсем недавно пережила экстренную госпитализацию из-за сильнейшего стресса, вызванного смертью отца, выступила на вечеринке «Контент завод 2.0 Rutube».

Видео с ее выступлением появилось в соцсетях одного из гостей мероприятия, и поклонники с радостью встретили возвращение любимицы.

Для своего появления на сцене МакSим выбрала струящееся платье нежно-розового оттенка с корсетом. Образ получился элегантным и женственным.

Живое исполнение песен, которые артистка подарила залу, вызвало бурные овации. Фанаты отметили, что певица выглядит заметно лучше, чем можно было ожидать с учетом пережитого потрясения и недавней госпитализации.

Напомним, отец МакSим, Сергей Абросимов, долго боролся с онкологическим заболеванием. Артистка узнала о потере прямо перед выступлением в Москве — шок и переживания резко ухудшили ее самочувствие, после чего она внезапно попала в больницу.

Ранее сообщалось, что сыгравшего в сказке «Финист — Ясный Сокол» актера Вячеслава Воскресенского подключили к аппарату ИВЛ.