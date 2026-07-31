В Щелкове на 80% завершили капремонт школы № 5 для детей с ОВЗ

На улице Заводской, 1Б городского округа Щелково продолжается капитальный ремонт МБОУ «Школа № 5 для обучающихся с ОВЗ», строительная готовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы 25 рабочих и один сотрудник инженерно-технической службы, а также две единицы техники. Они ведут монтаж систем горячего и холодного водоснабжения (ГВС и ХВС), установку новой системы отопления и не только.

Здание построили в 1958 году, в нем обновят фасад, кровлю, инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности, проведут работы во всех помещениях, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

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