«Наши дети весят больше, чем когда-либо». Уровень детского ожирения в США побил рекорды

Уровень ожирения среди американских детей и подростков достиг исторического максимума. В то же время у взрослых рост этого показателя замедлился, сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Исследование, проведенное с августа 2021 по август 2023 года, показало, что лишний вес имеют 21,1% молодых людей в возрасте от 2 до 19 лет. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Более чем один из пяти американских детей и подростков страдает от лишнего веса, подчеркивается в докладе.

По сравнению с исследованием, проведенным в 1971–1974 гг., число таких детей выросло на 5,2%. Кроме того, 7% несовершеннолетних сегодня страдают тяжелой формой ожирения, что на 1% больше, чем 50 лет назад.

Ситуация среди взрослого населения выглядит иначе. За тот же период 2021–2023 годов избыточный вес зафиксирован у 40,3% американцев старше 20 лет (у 9,7% из них – тяжелая форма). Для сравнения: в 1988–1994 годах этот показатель составлял лишь 20,9%.

Однако текущая цифра (40,3%) немного ниже, чем в 2017–2018 годах (42,4%). Эксперты отмечают, что это может быть первым признаком изменения многолетней тенденции к росту. При этом общий прогноз остается тревожным: согласно январскому исследованию, к 2035 году число американцев с ожирением может достичь 126 миллионов.

