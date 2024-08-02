Нашли в мусорном пакете: Котенка спасли на мусороперерабатывающем комплексе в Подмосковье

Выброшенного котенка спасли сотрудники мусороперерабатывающего комплекса в подмосковном Егорьевске. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, во время утреннего обхода сотрудники мусороперерабатывающего комплекса нашли черный пакет, из которого доносился слабый писк. Открыв его, они обнаружили крошечного трехцветного котенка, который выглядел испуганным и беззащитным.

«Вероятно, его выбросили как ненужную вещь жители близлежащих многоквартирных жилых домов. Трудно представить себе степень жестокости и бесчеловечности, которая движет людьми, способными на подобный поступок», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что работники комплекса не остались равнодушными: они быстро отогрели, накормили и вымыли животное. Сейчас с пушистым все хорошо, он полон жизни и сил на поиски дома, где его будут любить и заботиться о нем.