Запрет на техосмотр: удаление катализатора закроет авто доступ к ТО

«ЗР»: автомобилистам объяснили последствия перепрошивки выхлопа Лады

Общество

Удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов с последующей перепрошивкой блока управления двигателем делает прохождение государственного технического осмотра невозможным. Как разъяснили эксперты издания «За рулем», действующее законодательство строго запрещает эксплуатацию транспортных средств с некомплектной системой выпуска и повышенным уровнем токсичности выхлопа. На дороге инспекторы Госавтоинспекции вряд ли смогут сразу выявить демонтаж детали без визуальных признаков, однако машина перестает соответствовать заводским экостандартам. Автомобилистам настоятельно рекомендуют восстановить систему до требований производителя. Об этом сообщает журнал «За рулем».

В редакцию автомобильного издания обратился автовладелец из Тюмени, решивший удалить каталитический нейтрализатор на автомобиле «Лада Веста» из-за снижения качества топлива и перепрошить электронный блок управления. Основным опасением автовладельца стала возможная реакция инспекторов ГАИ при остановке машины на дороге. Специалисты подчеркнули, что по закону эксплуатация машин с поврежденной или некомплектной системой выпуска отработавших газов строго запрещена, равно как и превышение норм дымности.

Несмотря на юридический запрет, в реальных дорожных условиях инспекторы Госавтоинспекции практически не имеют возможности оперативно идентифицировать удаленную деталь без специальных приборов и визуального осмотра. По этой причине претензии непосредственно во время обычной проверки документов со стороны сотрудников ведомства маловероятны. Однако данное переоборудование влечет гарантированный отказ при попытке официально пройти плановый технический осмотр.

Помимо юридических и технических сложностей, демонтаж катализатора негативно сказывается на экологических показателях и приводит к повышенному выбросу вредных веществ в атмосферу. Эксперты призвали водителей проявлять заботу об окружающей среде и здоровье окружающих, отказавшись от подобных кустарных модификаций. Единственным верным решением эксперты называют приведение системы выхлопа в полное соответствие с заводскими регламентами.

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