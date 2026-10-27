Цены на бензин в ноябре: что говорят эксперты и какие факторы будут сдерживать рост

Летний скачок цен на топливо остался позади, и российский рынок постепенно возвращается к более ровной динамике. Как считают эксперты, в ноябре бензин продолжит дорожать, однако рост будет куда скромнее, чем в предыдущие месяцы, сообщил karelinform.ru.

Доцент кафедры информационных технологий Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Бузыкова считает, что в ближайший месяц существенных ценовых скачков не произойдет. По ее прогнозу, стоимость бензина может увеличиваться на 1-2% в месяц.

«Для автомобилистов это прибавка порядка одного-двух рублей за литр, но не двузначные цифры», — отмечает эксперт.

По мнению эксперта, сдерживать подорожание будут несколько факторов. В первую очередь это продление запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года. Благодаря этому больше топлива остается на внутреннем рынке. Дополнительную роль играют сезонное снижение спроса после завершения отпускного периода и постепенное завершение плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

Ведущий преподаватель магистерских программ «Финансовый инжиниринг» и «Инвестиции на финансовых рынках» НИУ ВШЭ Никита Лысенок придерживается более сдержанного прогноза. По его оценке, в ноябре цены на заправках могут практически не измениться либо вырасти на 0,5-1%.

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин также прогнозирует постепенное замедление роста цен, но подчеркивает, что ситуация будет различаться в зависимости от региона, марки топлива и конкретной сети АЗС.

Ранее сообщалось, что Росстат проинформировал о снижении цен на бензин в 31 регионе России.