На 91-м году жизни умер сыгравший в оригинальном «Звездном пути» Уолтер Кениг

В воскресенье, 25 октября, в своем доме в Северном Голливуде скончался американский актер Уолтер Кениг. Ему было 90 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя актера.

По словам близких, Кениг умер по естественным причинам, которые связаны с преклонным возрастом. В последние минуты рядом с Кенигом находились его дочь Даниэль и племянница.

Кениг родился 14 сентября 1936 года в Чикаго в семье еврейских эмигрантов из Литвы. Он окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где изучал психологию, а затем учился актерскому мастерству в Нью-Йорке.

Свою карьеру Уолтер начинал с эпизодических ролей в телесериалах, однако настоящая известность пришла к нему в 1967 году, когда его пригласили в культовый сериал «Звездный путь».

Кениг исполнил роль Павла Чехова — молодого русского штурмана звездолета «Энтерпрайз». Этот персонаж стал одним из самых узнаваемых в истории научной фантастики. Актер сыграл Чехова в 36 эпизодах оригинального сериала, а затем вернулся к этой роли в семи полнометражных фильмах франшизы. В 2023 году Кениг озвучил президента Антона Чехова — сына своего знаменитого героя — в сериале «Звездный путь: Пикар».

Помимо «Звездного пути», Уолтер запомнился зрителям по роли телепата Альфреда Бестера в научно-фантастическом сериале «Вавилон-5». Он появился в 12 эпизодах с 1994 по 1998 годы.

Кроме актерской работы, Ккниг писал сценарии для телевидения, преподавал актерское мастерство и режиссуру, а также выпускал книги. В начале 1990-х годов он запустил собственную серию комиксов под названием Raver.

Ранее стало известно о смерти японского писателя Рю Мураками.