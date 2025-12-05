«Наследство в ушах и тёмный блейзер». Кейт Миддлтон посетила выставку в Виндзоре в новом образе

Кэйт Миддлтон, принцесса Уэльская, вместе с супругом принцем Уильямом посетила выставку в Виндзоре, выбрав для выхода сдержанный и элегантный образ.

Её наряд — лаконичное черное платье — был дополнен классическим жемчужным ожерельем и особым акцентом: серьгами, которые когда-то принадлежали её свекрови, принцессе Диане. Этот тонкий жест стал символом преемственности и памяти, сообщает Instyle.

Это появление состоялось на фоне беспочвенных спекуляций о здоровье Кейт, распространяемых некоторыми зарубежными таблоидами. Ранее, на женском чемпионате мира по регби, принцесса Уэльская продемонстрировала прекрасную форму и изысканный стиль. Её образ для спортивного мероприятия сочетал твидовый блейзер Ralph Lauren, воздушную белую блузу и строгие брюки, а новый, более глубокий оттенок волос и утонченный макияж подчеркнули её уверенность и безупречный вкус.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям решил лишить часть семьи королевских титулов.