НАТО смягчило свою риторику в отношении России в новом заявлении на саммите

После саммита НАТО в Гааге было выпущено более мягкое итоговое заявление, чем принималось до этого. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В прошлом году в итоговое заявление саммита Североатлантического альянса было внесено утверждение, что Россия устроила полномасштабное вторжение на Украину. Также было сказано, что страны Блока настаивают на включении украинской стороны в НАТО. Теперь же государства Альянса более мягко сформулировали свое коммюнике. Они ограничились заявлением о поддержке Киева.

«Будут учитывать прямые взносы на нужды обороны Украины и ее оборонной промышленности при расчете оборонных расходов союзников», — указано в документе.

Журналисты отметили, что на этот раз заявление стало заметно меньше по объему, в нем содержится всего 400 слов при 5 тыс. в предыдущем коммюнике. Издание подчеркнуло, что все это было сделано в угоду президенту США Трампу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пообещал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите в Гааге. Он заявил, что обсудит с ним трудности, с которыми сталкивается Украина.