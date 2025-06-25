Трамп пообещал обсудить с Зеленским трудности Украины на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп встретится в Гааге с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам глава Белого дома, его слова привел телеканал Fox News.

По утверждению Трампа, он проведет встречу на полях саммита Североатлантического альянса.

«Зеленский — хороший парень, мы обсудим с ним его трудности», — указал глава Соединенных Штатов.

Ранее депутат Верховной рады Дубинский заявил, что на саммите НАТО приготовили очередное унижение для Зеленского. Его пригласили на ужин с лидерами других государств вместо проведения переговоров с Трампом. Таким образом, считает парламентарий, Зеленский снова возвращается к своим привычным делам — выступать на корпоративах.