Платформы, «желейки» и квадратные мысы: обувь 90-х вернулась и диктует моду осени

Девяностые и нулевые снова стучат каблуками по подиумам и улицам — платформы, «желейные» сандалии и балетки с сеткой вернулись в гардеробы модниц, а туфли Mary Jane и ботильоны с квадратным мысом напоминают о временах Синди Кроуфорд и Холли Берри. Об этом сообщает Page Six.

Американское издание Page Six опубликовало подборку главных обувных трендов текущей осени, и она выглядит как путешествие в прошлое. В моду снова вошли массивные платформы — босоножки, шлепанцы и кроссовки на высокой подошве, которые в конце прошлого века носили чуть ли не каждый день. Не отстают и туфли Mary Jane — классические закрытые модели с ремешком через подъем, которые теперь переживают второе рождение.

Из нулевых вернулись «желейные» сандалии из прозрачного или цветного пластика, а также сетчатые балетки, но в более сдержанных, приглушенных тонах — без кричащих кислотных расцветок. Для прохладной погоды стилисты советуют присмотреться к ботильонам и сапогам с квадратным мысом, которые в 1990-х годах красовались на ногах супермодели Синди Кроуфорд и актрисы Холли Берри. Этот силуэт тогда считался дерзким и футуристичным, а теперь выглядит ностальгически свежо.



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