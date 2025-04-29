Названы страны, которые хотят заполучить Калининград

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT рассказал , какие страны хотели бы прибрать к рукам Калининградскую область и ее региональную столицу.

Политолог считает, что есть минимум три страны, заинтересованные в территориях Калининградской области. Это, по его мнению, Литва, Польша и Германия. Во всех странах все больше разговоров об «исконно балтийских» землях. Все чаще в Литве говорят Караляучюс, в Польше — Крулевец, ссылаясь на свои названия Калининграда.

Орлов напомнил, что поляки проводили военные учения у региона России. Также немало ресурсов вкладывают в развитие своей армии.

«На их националистических ресурсах можно легко найти карты Польши с включенной Калининградской областью. Да и дорожные указатели они как-то демонстративно меняли с Калининграда на Крулевец», — сказал политолог.

Также по Калининградской области ностальгирует Германия. Эксперт напомнил про ее милитаристские лозунги о поднятии ВПК. По мнению Орлова, в скором времени в ФРГ зазвучат и исторические претензии на российский регион.

Ранее сообщалось, что в Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград.